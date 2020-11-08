Москва, , 13:09 — REGNUM Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эродгана уволить главу турецкого Центробанка из-за обвала национальной валюты вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пригласил бы нашу Набиуллину, она бы им быстро наладилась курс», — пишет пользователь под псевдонимом Урал.

Ряд граждане решили в контексте данной новости раскритиковать деятельность российского Центробанка. Они считают, что правительство России необходимо последовать примеру Турции, ведь в российский рубль тоже имеет тенденцию к потере своей стоимости.

«Пусть турки радуются, что они не в России живут, где рубль падает в разы, но никого в отставку не отправляют. Правительство вообще такие мелочи не замечает», — написал Alexandr M.

Но многие комментаторы заявили, что обвал турецкой лиры связан с агрессивной политикой Турции. Граждане уверены, что Эрдоган ведёт несколько воин и тратит слишком много средств на их поддержание.

«Лира упала, потому что Эрдоган ведёт войну на нескольких фронтах, а техника и наемники стоят денег немалых. Плюс внутренний конфликт с частью военной и промышленной элитой Турции, плюс провал туристического сезона. А виноват оказался стрелочник», — считает пользователь oleg7855.

Другие пришли к выводу, что увольнение служит для лидера Турции отвлекающим манёвром. С помощью него, уверены люди, Эрдоган пытается перевести народных гнев с себя, на других личностей.

«Эрдоган его уволил, чтобы от себя стрелки перевести, у него и без того рейтинг ниже плинтуса. Уволил бы себя в первую очередь, уже ушел бы на покой», — предложил Артём П.

Отдельные комментаторы считают, что увольнение главы ЦБ Турции указывает на внутриполитический кризис в стране. Они предполагают, что это может привести к отставке Эрдогана с поста президента республики.

«Как будто от этого лира укрепиться. Заигрался Эрдоган в геополитику со слабенькой экономикой. Скоро вынесут. И Путин уже не предупредит», — думает пользователь igu.

Напомним, 8 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эродган принял решение уволить главу турецкого Центробанка из-за обвала национальной валюты.