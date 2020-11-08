Москва, , 12:47 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президентские выборы в США являются позорищем и издевательством над демократией, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Из Америки даже в телескоп не видно, кто такой Лукашенко. А он ещё и советы даёт», — пишет пользователь под псевдонимом Dabin.

Ряд граждан выступили с критикой данного утверждения президента Белоруссии. По их видению, выборная система США не является образцово показательной, но, тем не менее, она позволяет государству длить своё существования и не сохранять в стране какой-никакой консенсус в обществе.

«Это не издевательство над демократией, это показывает, что важен каждый голос, и честные выборы это главные правило выборов в США. Да выборы в США не идеальны, особенно устаревшая система выборщиков, но раз она работает, значит, она работает хорошо», — считает Альберт Т.

Другие заявили, что во многом согласны с мнением Лукашенко. Данные граждане считают, что выборы президента Белоруссии, которые случились 9 августа 2020 года, не являются идеальным примером демократии, но всё же сравнивать их с тем «бардаком», который сейчас происходит в Америке нельзя.

«У Лукашенко, конечно, с демократическими выборами тоже не всё гладко, однако замечание справедливое. Особенно умиляет то, что замечание справедливо в отношении «главного носителя/переносчика демократии и свободы всея Земли», который сам не прочь критиковать чужие выборы, обвинять в нарушении всех возможных законов и подкармливать всякую «оппозицию» в своих целях. А чего вы хотели? Капитализм, деньги решают», — пишет Иван У.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что выборная система США попросту остановилась в своём развитии. Главным показателем, по их мнению, стал тот факт, что голоса подсчитываются вручную, без применения современных цифровых технологий.

«Да, батька Лукашенко — не подарок, но лучше совсем без выборов, чем такие «выборы». Мы живем уже в 21 веке, а система выборов в штатах осталась еще в веке 19. Это же позор — считать голоса избирателей вручную для страны, где есть силиконовая долина. А где же цифровизация выборного процесса, цифровизация подсчета голосов, цифровизация голосования как принципа? На самом деле неважно, кто президент страны. Главное, чтобы народу жилось лучше. По-хорошему вся предвыборная модель, это выбрасывание колоссальной тучи денег на ничего незначащие обещания», — поделился мнением Илья Л.

Напомним, 7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что президентские выборы в США являются позорищем и издевательством над демократией.