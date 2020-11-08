Москва, , 12:44 — REGNUM Заявление замглавы комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, в котором он он опроверг доводы экспертов «Военно-промышленного курьера» о том, что Россия будет проигравшей стороной в потенциальном военном конфликте с Японией, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Японские вертолетоносцы, конвертируемые в авианосцы, легко превращаются в груду металлолома российскими гиперзвуковыми ракетами, которые никто в мире не может перехватить. А теперь сравните стоимость одной ракеты, и стоимость одного вертолетоносца», — написал Дамир Г.

Многие комментаторы пришли к выводу, что несмотря на ряд недостатков, которыми обладают вооружённые силы РФ, они способны компенсировать это другими своими преимуществами. Поэтому потенциальная война с Японией закончится для островного государства поражением, уверены люди.

«Ага, весь японский флот несколько больше нашего Тихоокеанского. Только у нас таких ещё четыре. Но даже не в этом дело. Война выигрывается не только количеством современной техники в каких-то определённых областях. Например, нехватка истребителей по сравнению с неприятелем в каком-либо районе компенсируется средствами РЭБ и ПВО, которые всё равно не позволят достичь господства в воздухе, а это подтянет за собой необходимость врага к действиям на суше. Там много факторов», — поделился Игорь К.

Ряд пользователей и вовсе считают, что Япония находится не в самом лучшем положении, чтобы вести успешную войну с Россией. Граждане уверены, что любой кризисный момент в данном государстве может привести к коллапсу на её территории.

«О чем речь, островное государство, 200 миллионов населения, отсутствие полезных ископаемых, 40 устаревших атомных электростанций, какая там война, без помощи США, в случае даже какого другого бедствия, землетрясения, ядерной аварии, коллапс экономики неминуем», — считает Нина Б1.

Тем не менее, некоторые пользователи отметили, что, несмотря на очевидное превосходство вооружённых сил России над Японией, стоит быть готовым к любым сценариям.

«Японцев нельзя недооценивать. Пусть они и кажутся пока мирными, но лучше усилить свои оборонительные позиции на Дальнем Востоке. Бережённого, как говорится, Бог бережёт. В любом случае Япония никак не сможет победить Россию, так как мы обладаем ядерным оружием. И в случае гипотетической агрессии со стороны Японии ответ будет адекватным», — пишет пользователь Максим.

Напомним, 7 ноября замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин опроверг доводы экспертов «Военно-промышленного курьера» о том, что Россия будет проигравшей стороной в потенциальном военном конфликте с Японией.