Ташкент, , 10:19 — REGNUM Возможность изучения китайского языка в дошкольных учреждениях Узбекистана рассматривалась во время состоявшейся 5 ноября встречи (в онлайн-формате) министра дошкольного образования Узбекистана Агриппины Шин и посла КНР в Ташкенте Цзян Янь, сообщает 8 ноября пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.

Во время встречи обсуждались вопросы привлечения инвестиций для производства на территории Узбекистана развивающих игрушек, игрового оборудования, дидактических материалов.

«Также рассмотрена возможность изучения китайского языка, как одного из иностранных, в государственных ДОО (дошкольных образовательных организациях — ИА REGNUM) и необходимость организации курсов повышения квалификации для специалистов системы дошкольного образования», — сообщает пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.

В ходе встречи стороны также обсудили запуск пилотного проекта цифрового детского сада. Обсуждалось и сотрудничество с китайским фондом имени Сун Цинлин в рамках улучшения качества образования и условий в специализированных дошкольных учреждениях и «повышения потенциала работников» данных организаций.