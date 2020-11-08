Ташкент, 8 ноября 2020, 10:19 — REGNUM Возможность изучения китайского языка в дошкольных учреждениях Узбекистана рассматривалась во время состоявшейся 5 ноября встречи (в онлайн-формате) министра дошкольного образования Узбекистана Агриппины Шин и посла КНР в Ташкенте Цзян Янь, сообщает 8 ноября пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.
Во время встречи обсуждались вопросы привлечения инвестиций для производства на территории Узбекистана развивающих игрушек, игрового оборудования, дидактических материалов.
В ходе встречи стороны также обсудили запуск пилотного проекта цифрового детского сада. Обсуждалось и сотрудничество с китайским фондом имени Сун Цинлин в рамках улучшения качества образования и условий в специализированных дошкольных учреждениях и «повышения потенциала работников» данных организаций.