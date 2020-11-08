Иерусалим, , 10:04 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Соответствующее сообщение Нетаньяху написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас продолжительные и тёплые личные отношения в течение около 40 лет, я знаю вас как большого друга Израиля», — написал Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер-министр выразил надежду, что при Байдене «особый союз» между США и Израилем будет только укрепляться.

Напомним, что в свое время у Нетаньяху не сложились отношения с президентом США Бараком Обамой, при котором Байден был вице-президентом. Победа Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года привела Нетаньяху в ликование, позднее Трамп довольно много сделал для Израиля, в частности, признал Иерусалим столицей Еврейского государства.

Стоит отметить, что Байдена уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда западных стран, в частности Канады, Великобритании, Франции и Германии.

При этом о победе Байдена на выборах президента США заявили пока только средства массовой информации. Действуйщий президент Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета голосов в ряде штатов.