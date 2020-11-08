8 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 09:32 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Конференция католического епископата США (USCCB) определилась с победителями президентской гонки. В заявлении, подписанном председателем USCCB архиепископом Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомесом, говорится следующее: «Мы признаем, что Джозеф Р. Байден — младший получил достаточно голосов, чтобы быть избранным 46-м президентом Соединенных Штатов. Мы поздравляем господина Байдена и отмечаем, что он присоединяется к покойному президенту Джону Ф. Кеннеди в качестве второго президента Соединенных Штатов, исповедующего католическую веру. Мы также поздравляем сенатора Камалу Д. Харрис из Калифорнии, которая становится первой женщиной, когда-либо избранной вице-президентом. Мы просим Пресвятую Деву Марию, покровительницу нашего великого народа, заступиться за нас».

Ватикан официально свою позицию еще не оглашал, возможно, что-то сегодня, 8 ноября, скажет по этому поводу папа Римский Франциск после полуденной молитвы «Ангел Господень». Но в любом случае можно утверждать, что фаворитом Святого престола в этой избирательной кампании был точно не действующий президент США Дональд Трамп. Приоритетами понтификата Франциска являются вопросы социальной справедливости, именно с этих позиций папа критиковал Трампа, когда выразил сомнения в его приверженности защите жизни. Штаб действующего президента во время выборов старался завоевать голоса консервативных американских католиков, для которых на первом месте стоит проблема абортов. Однако для Ватикана как игрока глобального важны другие направления. Байден делал акцент на приверженности католическому социальному учению, обращаясь в своих выступлениях к темам внимания к человеческому достоинству всех людей, солидарности с бедными и рабочим классом, говорил о гарантиях занятости. Все это ставит во главу угла и Святой престол.

Американские католические эксперты и средства массовой информации, исходя из своей политической ориентации, делают первые прогнозы о том, как деятельность администрации Байдена может отразиться на жизни католической общины и Церкви в США. Симпатизирующий Трампу портал National Catholic Register считает, что демократы столкнутся с сопротивлением республиканского большинства в Сенате, если попробуют протолкнуть законы в пользу абортов и гендерной идентичности на федеральном уровне. Поддерживающее Байдена издание National Catholic Reporter тем временем задается вопросом, сможет ли он «исцелить разделенную нацию и Католическую церковь». По его мнению, демократу «было бы неплохо обратиться к прихожанам, которых привлекает видение папы Франциска». Исполнительный директор Franciscan Action Network Стивен Шнек обращает в этой связи внимание на то, что «Трамп расколол Конференцию католического епископата США», и выразил надежду, что «администрация Байдена, несмотря на важные разногласия, которые она будет иметь с USCCB по абортам», станет надежным партнером для епископов «по целому ряду вопросов социальной справедливости, созидания и мира».

Можно предположить, что будут существенно смягчены серьезные разногласия, которые были между администрацией Трампа и Святым престолом по внешнеполитическим вопросам, что косвенно отражалось на Католической церкви в США. Вашингтон в последнее время атаковал Ватикан за его курс на примирение с Китаем и восстановление дипломатических отношений с этой страной. Действия Белого дома и Государственного департамента привели к тому, что Святой престол в октябре пошел даже на демонстративный демарш, когда папа отказался общаться с госсекретарем Майком Помпео, а высокопоставленные ватиканские прелаты открыто возмутились напористости администрации Трампа. Скорее всего, новое американское правительство смягчит давление на понтификат Франциска. Это первое. Второе затрагивает Ближний Восток. Хотя Святой престол в целом приветствовал потепление отношений Израиля с арабскими странами, он не одобрял одностороннюю ставку Трампа на еврейское государство, что для ватиканской дипломатии важно в контексте католического присутствия на Святой земле и создания Палестинского государства. И здесь Ватикан тоже может рассчитывать на уступки от Байдена.