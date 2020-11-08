Степанакерт, , 09:32 — REGNUM О встрече одного из «самых тяжелых» рассветов в своей жизни сообщил президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Об этом глава Карабаха написал 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Араик Арутюнян на площади Возрождения в Степанакерте Facebook.com/ArayikHarutyunian

«На площади Возрождения Степанакерта встретил один из самых тяжелых рассветов в моей жизни… С защитниками нашей родины стоим до конца. Борьба жизни и смерти продолжается», — написал глава республики.

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Напомним, в ночь на 8 ноября армянская сторона сообщила об обстрелах жилых кварталов в столице Нагорно-Карабахской Республики. Утром пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что за ночь было нанесено восемь ударов дальнобойными ракетами в направлении многоквартирных домов, жилых кварталов, объектов общественного значения и по другим объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта.