Кишинёв, , 09:29 — REGNUM После официального вступления в должность нового главы государства, Демократическая партия Молдавии (ДПМ) отзовет из правительства своих министров в целях построения «эффективного сотрудничества между законодательной и исполнительной властью в соответствии с положениями Конституции».

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

К такому решению пришло исполнительное бюро политической силы, сообщает 7 ноября Newsmaker. md со ссылкой на лидера партии Павла Филипа.

Лидер политической силы также заявил, что Демократическая партия Молдавии приглашает к диалогу все партии для того, чтоб разработать «формулу работы правительства, способную преодолеть кризис, перезапустить экономику и эффективно бороться с пандемией».

Филип заявил, что во втором туре президентских выборов, который состоится 15 ноября, он не поддержит ни одного из кандидатов. Также лидер политической силы заявил, что досрочные парламентские выборы после двух лет политической нестабильности «станут катастрофой для всей страны».

«Мы будем сохранять нейтралитет на президентских выборах, мы призываем наших членов и сторонников голосовать в соответствии со своими ценностями», — заявил Филип.

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