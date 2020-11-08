Киев, , 07:56 — REGNUM Возвращение Крыма в состав Украины является более легким вариантом, так, как там не было боевых действий, как в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 7 ноября.

«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращения Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», — заявил Резников.

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Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерации в марте 2014 года после состоявшегося референдума на полуострове. На референдуме крымчане высказались за воссоединение с РФ, не пожелав оставаться в составе Украины, в которой в результате массовых беспорядков (так называемый «евромайдан») произошел государственный переворот. После воссоединения Крыма с Россией, Украина перекрыла поставку на полуостров воды, электроэнергии. Также была заблокирована доставка в Крым продуктов.

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