Киев, , 07:41 — REGNUM России стала невыгодна война с Украиной в Донбассе, а противостояние с «цивилизованным миром» «высасывает» Российскую Федерацию в том числе экономически. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорийУкраины Алексей Резников в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 7 ноября.

«Настал такой момент, что такая война с Украиной является невыгодной, непрагматичной, она не дает ни политических баллов, ни внутренних, ни внешних, противостояние с миром, высасывает Российскую Федерацию в том числе и экономически», — заявил он.

По мнению Резникова для Российской Федерации «маневр», который был совершен в 2014 году несет уже вред, а не пользу. Он пояснил, что России якобы нужно содержать около трех — трех с половиной миллионов человек в ДНР и ЛНР, обеспечивать им пенсионные, бюджетные выплаты, а также «задавать вопросы о поддержании порядка». И РФ, как заявил Резников, экономически «не справляется» на сегодняшний день. В Донбассе по словам Резникова не обеспечиваются рабочие места, а в клиниках республик Донбасса Россия по словам украинского министра не может обеспечить «нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии».

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Напомним, ранее депутат Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине существует стратегия сокращения численности украинской нации, проживающей на территории страны. По словам Тимошенко украинская медицина и граждане страны с точки зрения защиты здоровья на сегодняшний день обезоружены.

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Отметим, после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, жители республик Донбасса отказались оставаться в составе украинского государства. Официальный Киев в апреле 2014 года объявил о начале антитеррористической операции в отношении ДНР и ЛНР, которая стала полномасштабной войной против мирных жителей республик Донбасса. При этом украинские власти заявляют, что одной из сторон конфликта в Донбассе является Российская Федерация.