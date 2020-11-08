Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Голосование избирателей на президентских выборах прокомментировал кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в своём обращении к согражданам в штате Делавэр. Прямую трансляцию выступления вёл ряд американских СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Политик упомянул, что на президентских выборах за него отдали свои голоса около 74 млн избирателей, что является рекордом за всю историю выборов в США. По словам Байдена, народ страны сказал своё слово и «дал нам чистую, убедительную победу».

Байден заявил, что собирается стать президентом, который «не разделяет общество, а объединяет его».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден дал обещание «обратить вспять» пандемию COVID-19.

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