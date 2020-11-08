Токио, , 06:23 — REGNUM Торжественная церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником императора прошла в Японии, передает телеканал NHK.

Изначально мероприятие планировали провести еще 19 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции церемонию пришлось отложить. Также значительно сократили число участников и посетителей мероприятия до 50 человек. Отмечается, что на церемонии даже сам император носил медицинскую маску, как и другие участники или гости.

Первая часть церемонии продлилась около 15 минут. По ее окончанию премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил нового наследника от лица кабинета министров. Вторая часть будет проходить после обеда. В ходе этого мероприятия Акисино получит меч «Цубокири», подтверждающий его статус наследника.