Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Уважение в мире обещал вернуть Соединённым Штатам Америки кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден в своём обращении к согражданам. Прямую трансляцию речи Байдена ведёт ряд американских СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Байден заявил о своём намерении в качестве президента США объединить американцев и добиться лидерства страны во всём мире. Кроме того, демократ отметил, что добивался поста главы государства чтобы восстановить основу США — средний класс. Также политик заявил, что голоса за него отдали 75 млн избирателей, что является рекордом.

Байден призвал своих сторонников не относиться к проголосовавшим за его оппонента, действующего президента США Дональда Трампа, как к врагам. Помимо этого политик дал обещание искоренить расизм в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидату в президенты США от демократов Байдену о его победе на президентских выборах рассказали его внуки.

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