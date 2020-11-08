Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы может назначить госсекретарем страны экс-помощника по нацбезопаности Сюзан Райн, сообщает газета Politico.

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В качестве других кандидатур издание рассматривает экс-заместителя главы Госдепа США Энтони Блинкена, сенатора от Демпартии Криса Кунса, известного по соавторству законопроекта о антироссийских санкциях в связи с «отравлением» Алексея Навального, еще один сенатор Крис Мерфи, а также глава фонда Карнеги Уильям Бернс.

Также, предполагает газета, главой Пентагона может стать экс-заместитель министра обороны США Мишель Флорной. В качестве других кандидатов на эту должность называют демократов-сенаторов Тэмми Дакуорта и Джека Рида.

Газета утверждает, что список составлялся на основе бесед с помощниками самого Байдена и его соратниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд ведущих американских СМИ заявил о победе Джо Байдена на президентских выборах в стране. При этом подсчет голосов в некоторых штатах до сих пор продолжается.