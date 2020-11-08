Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Продолжать борьбу и не признавать победу кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена призвала действующего президента США Дональда Трампа его семья. Об этом 7 ноября сообщил телеканал Fox News.

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По информации телеканала, семья американского лидера активно призывает его оспорить данные подсчёта голосов избирателей и готовиться к долгому судебному разбирательству. В окружении Трампа предполагают, что судебные споры завершаться в Верховном суде.

По прогнозам ряда американских СМИ, в том числе телеканалов CNN, NBC, Fox News, Байден уже набрал необходимые для победы в президентской гонке 270 голосов выборщиков. Трамп в это же время отказался признать своё поражение и заявил, что подсчёт голосов ещё не завершён.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестах сторонников Трампа, которые начались после публикации рядом СМИ прогнозов о победе Байдена.

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