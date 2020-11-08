Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Судебный иск подал предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в связи с незасчитанными голосами в американском штате Аризона. Об этом 8 ноября сообщило агентство Reuters.

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Представители штаба Трампа уверяют, что самом густонаселённом округе Марикопа на избирательном участке были отклонены голоса ряда граждан. В иске, поданном в суд округа предполагается, что отклонённые голоса могли стать решающими в президентской гонке.

Представители штаба кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена никак не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начавшихся в ряде штатов США протестах сторонников Трампа после публикаций рядом СМИ прогнозов о победе Байдена в президентской гонке.

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