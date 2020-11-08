Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Акции протеста после публикации прогнозов о победе на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена начали сторонники действующего президента США Дональда Трампа в ряде американских штатов. Об этом 8 ноября сообщает агентство Associated Press (AP).

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В частности, протестные акции начались в штатах Джорджия, Аризона и Мичиган. В городах Атланте (штат Джорджия) и в Финиксе (штат Аризона) около тысячи сторонников Трампа приняли участие в протестных акциях. В Атланте люди пришли к зданию законодательного собрания, обвиняют СМИ в фальсификациях в пользу Байдена и кричат «Это ещё не конец!». В Финиксе участники акции пришли к центру обработки избирательных бюллетеней. Они призывают не объявлять выборы завершёнными.

В штате Мичиган в городе Ласинге сторонники Трампа встретились с участниками движения BLM («Жизни чёрных имеют значение»). Участники двух разных акций стали толкать друг друга и кричать, но в итоге обе процессии мирно разошлись, никто не пострадал.

Акции сторонников Трампа прошли и в штатах Нью-Йорк и Северная Каролина. Все протестные акции были мирными, информация о беспорядках не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп признает своё поражение на президентских выборах лишь в случае проигрыша всех судебных процессов, начатых его штабом в ряде штатов страны.

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