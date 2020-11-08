Каракас, , 02:46 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от Демпартии США Джо Байдена с победой на выборах американского президента. Об этом глава Боливарианской Республики объявил на своей странице в Twitter.

«Поздравляю американский народ с состоявшимися президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой», — заявил он.

Также с победой Байдена поздравил и проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо. В своем сообщении он выразил надежду, что новое руководство США поможет ему свергнуть Мадуро и «восстановить демократию» в Венесуэле.