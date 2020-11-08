Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Своё поражение на выборах действующий президент США Дональд Трамп готов признать лишь при наличии ряда условий. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Fox News.

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По данным телеканала, Трамп признает своё поражение только в случае, если все судебные процессы, начатые его избирательным штабом, будут проиграны. В настоящее время штаб американского лидера оспаривает результаты голосования, полученные в ряде штатов. Представители штаба требуют остановки подсчёта голосов и их пересчёта в присутствии наблюдателей от Республиканской партии.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп и Республиканская партия считают, что на президентских выборах было допущено множество фальсификаций, особенно в голосовании по почте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп вновь заявил о своей победе на президентских выборах.

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