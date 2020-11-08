Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался признать свое поражение на президентских выборах и вновь объявил себя победителем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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«71 000 000 подтвержденных голосов. Наивысший результат в истории для действующего президента!», — заявил он.

По словам Трампа, в ходе подсчета голосов были зафиксированы множественные нарушения. В частности, на ряде избирательных участков наблюдателей не допускали к подсчету, чего ни разу не было на президентских выборах в США раньше. Также действующий глава Белого дома усомнился в отсутствии фальсификаций при почтовом голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских ведущих СМИ объявил о победе на президентских выборах в США Джо Байдена. При этом подсчет голосов в некоторых штатах все еще продолжается. При этом ряд иностранных глав государств также поспешил поздравить Байдена с победой.

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