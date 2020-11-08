Ереван, , 00:00 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение по поводу размещения российских миротворцев в зоне карабахского конфликта. Об этом 7 ноября сообщает телеканал ARD.

По мнению главы армянского правительства, размещение миротворцев из России будет эффективней, нежели размещение миротворцев из других государств.

«Россия присутствует в регионе, Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации», — отметил Пашинян в интервью телеканалу, аргументируя свою позицию.

Премьер-министр добавил, что говорит исключительно о практической целесообразности, но не о политической.

«Мы по-прежнему считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой эффективной в этом плане», — резюмировал Пашинян.

Напомним, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха разгорелся 27 сентября. Стороны несколько раз заключали соглашение о прекращении огня, тем не менее столкновения продолжаются.

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