Москва, , 23:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

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»Обстоятельно обсуждена (лидерами двух стран — прим. ИА REGNUM) ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России и глава Турции подтвердили готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в провинции Кахраманмараш заявил, что он и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор.

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