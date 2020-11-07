Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что левые радикалы предпримут все необходимые усилия для того, чтобы не дать ему победить на выборах. Об этом 7 ноября сообщается в заявлении штаба главы Белого дома.

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«Как я и предсказывал с самого начала, голосование по почте ведет к хаосу, какого вы никогда не видели, просто и ясно! Радикальные левые будут делать все возможное, чтобы попытаться отобрать победу Трампа — Пенса у вас», — отмечается в заявлении.

Трамп призвал своих сторонников дать отпор представителям левых взглядов, пытающихся подорвать американские выборы.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен, некоторые СМИ поспешили признать кандидата от демократов Джо Байдена победителем гонки.