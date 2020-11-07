Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах. Об этом 7 ноября они сообщили через своих представителей.

Джо Байден и Барак Обама Daniel Schwen

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Обама, в годы президентства которого Байден занимал пост вице-президента, уточнил, что кандидат от демократов станет избранным президентом лишь после подсчета всех голосов.

«Когда подсчитают все голоса, избранный президент Байден и избранный вице-президент Харрис одержат решительную победу исторического масштаба», — отметил Обама.

Напомним, несмотря на то, что результаты президентских выборов до сих пор неизвестны, так как не подсчитаны все голоса избирателей, многие СМИ, а также иностранные политики поспешили поздравить Байдена с победой.