Москва, , 22:09 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский советует Дональду Трампу продолжать борьбу за пост президента США и сопротивляться.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться», — рекомендует Жириновский.

«По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!» — настаивает он.

Парламентарий призвал защитить народ от фальшивок.

«Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего. Так же и с бюллетенями, присланными по почте. Принимаются только те, что пришли до окончания дня голосования. Остальные выбрасываются в урну, в архив», — рассуждает Жириновский.