Париж, , 21:34 — REGNUM Политика Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента США, поздравил глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

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«Американцы выбрали своего президента, — отметил президент Франции. — Поздравления Джо Байдену, а также Камале Харрис!«

По его словам, чтобы преодолеть сегодняшние вызовы, необходимо многое сделать.

«Давайте вместе работать!», — добавил Макрон.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября в избирательном штабе представителя Демократической партии сообщили, что политик Джозеф Байден выступит в ближайшее время с обращением к жителям страны.

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