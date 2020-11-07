Оттава, , 20:39 — REGNUM Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на прошедших выборах поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Поздравляю Джо Байдена… — написал Трюдо. — Наши две страны — близкие друзья, партнёры и союзники… Я жду возможности работать вместе».

По его словам, отношения между США и Канадой на мировой арене считаются «уникальными».

Напомним, 7 ноября политик Джозеф Байден на странице в соцсети Twitter сообщил, что он одержал победу на выборах президента США.

Читайте также: Байден сообщил о победе на выборах президента США