Киев, , 20:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что государственная граница — это первый рубеж, на котором государство должно быть «максимально эффективным».

Об этом он заявил сегодня, 7 ноября, в ходе рабочей поездки в «украинскую» часть бывшей Луганской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке президента, нужно еще очень многое сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, «обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага».

«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины», — отметил Зеленский.

Также он отметил, что «гибридное противостояние», которое продолжается, создает для Украины особые угрозы.

«И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными», — подчеркнул президент.

ИА REGNUM напоминает, что при предыдущем президенте Украины Петра Порошенко власти пытались решить проблему эффективности границы проектом «Стена». До сих пор проект готов лишь на 40%, главная причина проблем — многочисленные случаи хищений.