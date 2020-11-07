Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Победу на выборах президента США одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Об этом сам политик сообщил 7 ноября на странице в соцсети Twitter.

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»Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной, — отметил Байден. — Впереди тяжелая работа».

При этом он пообещал, что станет главой государства для всех жителей страны в независимости от того, голосовали ли они за него или нет.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена в президентской гонке в США.

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