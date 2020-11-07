Луганск, , 20:03 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) восстановят контроль над участком границы в Донбассе в полном объеме. Об этом 7 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на территорию Луганской области, находящуюся под контролем ВСУ.

«Это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске», — сказал Зеленский, слова которого обнародовала его пресс-служба.

Напомним, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире одного из телеканалов страны заявил, что создание свободной экономической зоны планируется не только в Донбассе, но и на западе Украины.

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