Киев, , 19:58 — REGNUM Украина возобновит контроль над участком границы в бывшей Донецкой и Луганской областях (сейчас — территория ДНР и ЛНР) в «полном объёме».

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский вечером 7 ноября в ходе рабочей поездки в «украинскую» часть Луганщины.

Зеленский, в частности, посетил отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное», где ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа оперативного реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации, уточняет пресс-служба офиса президента.

Он отметил, что контроль над участком границы в Донбассе (фактически речь идет о границе ДНР и ЛНР с Россией — ред.) — это «необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске».

«Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», — сказал президент.

Зеленский не уточнил, когда, по его мнению, это может произойти, но призвал госпогранслужбу Украины «готовиться к этому дню».

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе Украина представила новый «План совместных шагов» с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Согласно плану, первое, что предлагается сделать, — прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию Донбасса. После этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.