Киев, , 19:42 — REGNUM То, что в список номинантов на соискание национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года попал автор «опуса» о Василии Стусе Вахтанг Кипиани — вызывает по меньшей мере удивление, заявил 7 ноября адвокат Игорь Кириленко, который представляет интересы в том числе одного из лидеров украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Вахтанг Кипиани Aleksandrit

ИА REGNUM напоминает, что с вышеупомянутой книгой связан один из главных внутриполитических скандалов Украины за последнее время. Стус был известным украинским диссидентом, в 1980 г. приговоренным к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. В книге Кипиани собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

«Кого (выдвинуть) — Кипиани?! С его книгой на соискание Национальной премии 2021 года?! Тот, кто это сделал, окончательно спятил?! Кипиани, у которого архивная часть книги «Дело Василия Стуса», не говоря уже о многочисленных ошибках, идет вразрез (диссонирует) с его собственным художественным опусом, выводами?!» — выразил недоумение адвокат.

Далее он проанализировал совершенно очевидные противоречия, связанные с этой историей.

«Так, Кипиани в архивной части книги печатает документ, который четко показывает, что Виктор Медведчук появился в деле Стуса исключительно на основании обращения Киевского городского суда в адрес Киевской городской коллегии адвокатов. А затем «великий» исследователь и историк Кипиани делает «феерический» вывод: «…Является фактом, что предоставленного (в дело Стуса), поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук». При этом в книге «номинанта» на Шевченковскую премию отсутствует хотя бы один документ в подтверждение этого его «гениального» вывода», — подчеркнул Игорь Кириленко.

Кроме того, как отметил адвокат Медведчука, Кипиани «в архивной части книги приводит документы, подтверждающие, что первый адвокат Василия Стуса (Людмила Корытченко) появилась в деле Стуса исключительно с целью ознакомления с материалами дела, а потом делает собственный нелепый вывод, что Людмила Корытченко «по невыясненным причинам исчезает из процесса» и «в материалах дела нет сведений об этих причинах».

Далее Кириленко указал на еще одно противоречие. С одной стороны, Кипиани, используя документы по уголовному делу № 5 1980 года и воспоминания жены Василия Стуса, показывает, что с момента своего ареста в мае 1980 года Стус отказался от любого советского адвоката. С другой стороны, Кипиани пишет: «Была ли возможность у Стуса выбрать «меньшее зло», то есть выбрать другого адвоката, чем Виктор Медведчук?!»

«Инициаторам этого бессмысленного действа относительно Кипиани и его книги предлагаю, с целью окончательного обесценивания национальной премии — номинировать на ее получение также и искателей «исторической правды», которые свои «произведения» пишут на многочисленных заборах», — резюмировал Кириленко.

ИА REGNUM напоминает, что Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

Напомним, что Кипиани получил скандальную известность на Украине после того, как в рамках проекта «Великие Украины» снял пропагандистский мини-фильм о Степане Бандере. В результате Бандера оказался более «великим», чем Тарас Шевченко, Богдан Хмельницкий и Валерий Лобановский.