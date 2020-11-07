Сува, , 19:33 — REGNUM Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах. Об этом 7 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Фрэнк Мбаинимарама Stemoc

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Несмотря на то, что подсчет голосов в Соединенных Штатах еще не закончился, а следовательно Байден не может считаться победителем, Мбаинимарама счел уместным поздравить его с еще не достигнутым успехом.

«Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19», — отметил премьер-министр Фиджи.

Напомним, ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с победой в президентской гонке.