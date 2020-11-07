Москва, , 17:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран подчеркнули «решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях» в связи с недавними террористическими актами во Франции.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили проблематику внутриукраинского урегулирования, ситуацию в Нагорном Карабахе и Ливии.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе французской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября во французском Лионе правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса.

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