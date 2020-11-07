Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о нарушениях на выборах президента в штате Пенсильвания и других регионах страны. Об этом 7 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.

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«Десятки тысяч голосов были незаконно приняты после 8:00 во вторник (3 ноября. Примечание ИА REGNUM) <…>, полностью и с легкостью меняя результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах, штатах, где разница незначительная», — отметил глава Белого дома.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Судьба президентской гонки будет решена по результатам нескольких колеблющихся штатов.