Минск, 7 ноября 2020, 15:54 — REGNUM Вернуться к нормальной жизни без конфронтации призвал 7 ноября руководство Литвы и Польши президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед коллективом и строителями Белорусской атомной электростанции, сообщает БелТА.
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Обращаясь к руководству Литвы, Лукашенко призвал, «жить дружно» и вместе трудиться.
Резюмируя обращение к властям Литвы, Лукашенко призвал жить нормально, отметив, что Белоруссия и Литва — соседи, а соседей не выбирают.
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Аналогичное обращение последовало в адрес руководства Польши. Лукашенко, обращаясь к польскому руководству заявил: «ничего у вас не получится».
Напомним, накануне, 6 ноября, выступая в Минском метрополитене по случаю открытия новых станций, Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов президента.