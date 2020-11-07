Минск, , 15:54 — REGNUM Вернуться к нормальной жизни без конфронтации призвал 7 ноября руководство Литвы и Польши президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед коллективом и строителями Белорусской атомной электростанции, сообщает БелТА.

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Обращаясь к руководству Литвы, Лукашенко призвал, «жить дружно» и вместе трудиться.

«Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы — в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией», — сказал белорусский лидер.

Резюмируя обращение к властям Литвы, Лукашенко призвал жить нормально, отметив, что Белоруссия и Литва — соседи, а соседей не выбирают.

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Аналогичное обращение последовало в адрес руководства Польши. Лукашенко, обращаясь к польскому руководству заявил: «ничего у вас не получится».

«Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли», — предположил Лукашенко, призвав руководство Польши «работать вместе», выразив готовность открыто сотрудничать.

Напомним, накануне, 6 ноября, выступая в Минском метрополитене по случаю открытия новых станций, Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов президента.