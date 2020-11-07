Островец, Белоруссия, 7 ноября 2020, 14:59 — REGNUM Издевательством над демократией назвал выборы президента Соединенных Штатов Америки президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил 7 ноября, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, сообщает БелТА.
Лукашенко также заявил, что посмотрит, как ряд стран Запада потребуют от Соединенных Штатов Америки проведения повторных выборов, как это было в ситуации с выборами президента в возглавляемом им государстве.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, нынешние выборы президента Соединенных Штатов Америки запомнятся миру беспрецедентным внутриполитическим кризисом, расколовшим американское общество.
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