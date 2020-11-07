Киев, , 14:37 — REGNUM Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на оккупированных Киевом территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

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«Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке», — написал Зеленский.

Напомним, в июне 2020 года Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине 350 млн долларов.

Отметим, ранее официальный Киев обнародовал пять пунктов нового плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению украинского политического эксперта Михаила Павлива, в обнародованном Украиной плане обозначены требования, выполнять которые ДНР и ЛНР никогда не согласятся.

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