Киев, 7 ноября 2020, 14:37 — REGNUM Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на оккупированных Киевом территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.
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Напомним, в июне 2020 года Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине 350 млн долларов.
Отметим, ранее официальный Киев обнародовал пять пунктов нового плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению украинского политического эксперта Михаила Павлива, в обнародованном Украиной плане обозначены требования, выполнять которые ДНР и ЛНР никогда не согласятся.
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