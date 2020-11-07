Баку, , 12:00 — REGNUM О вынужденном отступлении вооруженных сил Армении на различных участках фронта ввиду понесенных потерь в живой силе и военной технике заявили 7 ноября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, комментируя ситуацию на фронте днем 6 ноября и в ночь на 7 ноября.

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Источник сообщает, что боевые действия с различной интенсивностью продолжались днем 6 ноября и в ночь на 7 ноября на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях.

По информации министерства обороны Азербайджана, в результате артиллерийского обстрела боевых позиций убитые и раненные среди личного состава есть на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Также из строя были выведены несколько единиц автомобильной техники и минометных установок ВС Армении.

Кроме того, в ведомстве заявили о потерях среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка ВС Армении и выведении из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 Армении.

В ведомстве подчеркнули, что боевые действия продолжаются на всех направлениях фронта. В министерстве обороны Азербайджана также опровергли информацию об обстреле города Шуши.

В свою очередь, в пресс-службе министерства обороны Армении, сообщая о ситуации на фронте в ночь на 7 ноября, отметили, что наиболее интенсивные бои происходили на участках Шуши-Карин Так, подразделения армии Армении успешно пресекли попытки нападения вооруженных сил Баку, уничтожив большое количество живой силы противника.

«На юго-восточном и южном направлениях армянскими силами были уничтожены 2 единицы автотехники, перевозившие личный состав войск противника, а также 4 беспилотника», — сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

Стороны конфликта также обвинили друг друга не только в обстреле боевых позиций, но и в нанесении ударов по мирным населенным пунктам.