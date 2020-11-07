Кишинёв, , 11:24 — REGNUM Пресс-секретарь кандидата в президенты Молдавии Игоря Додона Людмила Мунтян заявила, что конкурента Додона Майю Санду, которая опередила Додона в первом туре голосования на президентских выборах, необходимо «с позором исключить из предвыборной гонки», передает 6 ноября слова пресс-секретаря Додона NewsMaker.md.

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По информации молдавского средства массовой информации, таким образом Мунтян отреагировала на требование Майи Санду убрать из теле‑ и радиовещания предвыборный ролик Игоря Додона, в котором имеется критика Майи Санду. В партии «Действие и солидарность» считают, что видеоролик Додона содержит клевету в отношении Майи Санду и противоречит закону. В агитационном ролике Игоря Додона речь идет о том, что в случае победы на выборах президента Майи Санду произойдет рост тарифов, будут ликвидированы села и районы, закрыты поликлиники, школы и детские сады, а также произойдет разрыв отношений с Россией.

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«Этим Майя Санду, которая учитывает мнение лишь тех людей, которые голосовали за нее, сейчас продвигает антидемократическую цензуру. За такие ее высказывания и за цензуру, которую она пытается незаконно навязать, ее надо с позором исключить из предвыборной гонки», — уверена Мунтян.

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Напомним, ранее кандидат в президенты Молдавии Игорь Додон вызвал своего конкурента Майу Санду на дебаты. Санду в свою очередь согласилась на предложение Додона «из уважения к гражданам», добавив, что единственные «дебаты», в которых должен принимать участие Додон — это «дебаты с прокурором».