Ереван, , 10:28 — REGNUM Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о готовности женского отряда выполнять боевые задачи. Об этом политик написала 6 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«После десяти дней тренировок наш отряд готов к выполнению боевой задачи», — написала Акопян, сообщив, что отряд был назван в честь армянской царицы Эрато.

Напомним, о начале тренировок отряда, состоящего из тринадцати женщин, в который также входит Анна Акопян, супруга Пашиняна заявила в конце прошлого месяца. Сообщалось, что после окончания тренировок отряд отправится защищать «границы родины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи сети интернет оценили решение министерства обороны Армении направить в Карабах для участия в боевых действиях отряд из почти что сотни женщин.

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