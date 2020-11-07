Омск, , 09:15 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков назначил министром здравоохранения региона Александра Мураховского. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Александр Мураховский — главврач БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова». Его кандидатура на пост министра согласована с руководством Минздрава РФ.

Распоряжение о назначении Бурков подписал 7 ноября.

Справка: Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Детский хирург, кандидат медицинских наук. В омском здравоохранении работает с 1995 года. С 2018 года руководил Городской клинической больницей скорой медицинской помощи № 1 на Левобережье. В 2020 году, оставаясь главврачом БСМП № 1, Мураховский начал руководить ещё одним учреждением — Городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.

Добавим, именно в больницу, возглавляемую Александром Мураховским, был госпитализирован в августе 2020 года блогер Алексей Навальный.

Читайте также: Главврач омской больницы: жизнь Навального спасена большими усилиями

Как сообщало ИА REGNUM, до Мураховского министром здравоохранения Омской области являлась Ирина Солдатова. Она лишилась своего поста после инцидента со скорыми, произошедшего в Омске 27 октября. В этот день врачи бригад скорой помощи привезли к зданию областного минздрава двух тяжелобольных пациентов, которых долгое время не могли передать в стационары.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволена министр здравоохранения Омской области