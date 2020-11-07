Киев, , 08:25 — REGNUM О существовании стратегии сокращения количества граждан, проживающих на территории Украины, заявила 6 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

«С того момента, когда в Украине во время предыдущего президента (Петра Порошенко — ИА REGNUM) началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс по сути уничтожения украинской нации», — уверена Тимошенко.

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Более трехсот пятидесяти больниц было закрыто при предыдущем президенте и этих больниц сегодня не хватает для госпитализации, пояснила она. Тимошенко также заявила, что с точки зрения защиты здоровья украинская медицина и украинские граждане сегодня обезоружены. Она также напомнила о роспуске санитарно-эпидемиологической службы и отмене в медицинских ВУЗах обучения профессии эпидемиолога.

«Нас с вами как украинцев просто поставили на грань выживания», — подчеркнула Тимошенко.

Тимошенко пояснила, что на Украине как у пациентов с подверженным инфицированием коронавируса, так и у пациентов с другими заболеваниями нет доступа к охране здоровья — из-за денег, из-за нехватки медицинского персонала, из-за нехватки больниц.

«Я хочу вам сказать, что я как дважды премьер-министр в этом вижу к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию по сути на минимизацию украинцев на нашей собственной земле», — подытожила Тимошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Рады проголосовали за ведение штрафов за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (масок).