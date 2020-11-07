Киев, , 08:03 — REGNUM Процесс уничтожения украинской нации был запущен при прошлом президенте Украины Петре Порошенко, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, первым шагом в указанной стратегии стала реформа здравоохранения.

«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации», — сказала политик.

Тимошенко подчеркнула, что из-за этой инициативы в стране было ликвидировано 350 медучреждений, в связи с чем украинская система здравоохранения испытывает дефицит больничных коек на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Лидер партии обвинила авторов реформы в том, что они «поставили украинцев на грань выживания». При этом Тимошенко указала на то, что нынешнее руководство Украины не предприняло ничего для противодействия пандемии, а только выделило 66 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Украине планируют развернуть 20 тысяч коек для больных COVID-19 дополнение к уже существующим 52 тысячам.

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