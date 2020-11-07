Киев, , 08:01 — REGNUM Очередным элементом агрессии России против Украины назвали Указ президента России Владимира Путина №665 от 4 ноября 2020 года. Соответствующее заявление министерства иностранных дел Украины появилось вечером 6 ноября на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, Указом президента России №665 от 4 ноября вносятся изменения в Указ президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 года №74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» и — в Указ от 24 апреля 2019 г. №183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Согласно Указу №665 теперь жителям ДНР и ЛНР не нужно при предъявлении документов, выданных Донецкой и Луганской Народными Республиками, также предъявлять документы, подтверждающие гражданство Украины или статус лица без гражданства, как было ранее.

В Киеве данный Указ сочли «очередным элементом агрессии» в отношении Украины, направленным против суверенитета и территориальной целостности и якобы являющимся «откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами».

По утверждению МИД Украины, Указ Владимира Путина противоречит обязательствам России по Минским соглашениям, «игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта» в Донбассе.

Внешнеполитическое ведомство Украины потребовало от России «безотлагательно отменить все агрессивные решения относительно Украины и устранить их негативные последствия».

Кроме того, министерство иностранных дел Украины направило России соответствующую ноту протеста, призвала «международных партнеров», прежде всего по Нормандскому формату осудить действия Российской Федерации и предпринять необходимые средства давления, в том числе санкционного.

Отметим, после государственного переворота, который произошел на Украине в феврале 2014 года, в апреле 2014 года Киев начал так называемую антитеррористическую операцию в отношении жителей ДНР и ЛНР, переросшую в полномасштабную войну, приведшую к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. При этом Украина заявляет, что в Донбассе воюет с Российской Федерацией, не предоставив никаких доказательств относительно данных утверждений и постоянно обвиняя Москву в «агрессии» против Киева.