Вашингтон, , 07:42 — REGNUM У руководителя аппарата Белого дома США Марка Медоуса выявили коронавирусную инфекцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Источник не уточнил, где и когда чиновник мог заразиться новым коронавирусом. Также неизвестно, в какой форме у Медоуса протекает болезнь. Известно лишь то, что чиновник сообщил о своем заболевании COVID-19 после выборов в Соединенных Штатов, проходивших 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября коронавирусную инфекцию выявили сразу у пятерых человек из окружения вице-президента США Майка Пенса. При этом у самого Пенса и его супруги инфекцию не выявили.

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