Киев, , 06:49 — REGNUM Нота протеста была отправлена России властями Украины из-за внесения изменений в указ президента РФ о признании документов жителей Донбасса, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В Киеве назвали этот шаг «очередным элементом агрессии» и выдвинули требование незамедлительно отменить «все агрессивные решения в адрес Украины и устранить их негативные последствия».

Кроме того, на Украине призывали «международных партнеров» осудить указанные действия и применить к России меры давления, включая санкции. В сообщении украинского МИД также отметается, что Киев планирует поднять этот вопрос на международном уровне, задействуя ООН, ОБСЕ и СЕ.

Напомним, 4 ноября российский президент Владимир Путин внес изменения в свой указ от 18 февраля 2017 года, касающийся признания Россией документов и регистрационных знаков транспортных средств, полученных жителями Донбасса. Согласно изменениям, в РФ признаются документы и регистрационные знаки, выданные на территории ДНР и ЛНР вне зависимости от гражданства их владельца.

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