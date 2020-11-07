Финикс , США, , 06:51 — REGNUM В штате Аризона (США, 11 голосов выборщиков) за выходные предстоит обработать примерно 235 тысяч избирательных бюллетеней. Об этом госсекретарь штата Кэти Хоббс 6 ноября сообщила в эфире телекомпании CNN.

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«На данный момент остаются примерно 235 тысяч бюллетеней, около 135 тысяч из них — в округе Марикопа», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, пересчёт голосов на президентских выборах в США будет проведён в штате Джорджия, объявил 6 ноября журналистам вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

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