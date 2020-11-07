Тегеран, , 10:27 — REGNUM 6 ноября командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что армия не пожалеет усилий для защиты границ и не позволит ни одной иностранной державе подорвать безопасность и территориальную целостность страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Касаясь обеспокоенности по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе, бригадный генерал отметил, что Иран призвал воюющие стороны к установлению мира и решению этого вопроса путем переговоров.

«Иран не примет изменения геополитической ситуации в регионе», — сказал он. Хейдари подчеркнул, что в приграничных районах развернуто значительное количество вооруженных сил, которые приложат все усилия для поддержания безопасности и спокойствия на границах.

Хейдари также отметил важность уважения территориальной целостности стран региона, заявив, что Иран имеет много общего с соседними странами. «Иран советует обоим государствам уважать международное право, соблюдать международные границы и урегулировать спор путем переговоров», — сообщил бригадный генерал.