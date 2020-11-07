Тегеран, , 10:37 — REGNUM 6 ноября посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян на встрече со специальным представителем Генерального секретаря ООН по афганским делам Деборой Лайонс обсудил последние события в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Вчера прошла конструктивная дискуссия с SRSG @DeborahLyonsUN перед ее поездкой в Тегеран. Обсудили последние события в #Афганистане», — написала иранская дипломатическая миссия в Кабуле в своем твиттере.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил теракт, который произошёл в Кабульском университете. Между тем заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи в своем послании заявил, что терроризм способен порождать исключительно кровопролитие и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Согласно имеющимся данным, 2 ноября боевики учинили нападение на Кабульский университет во время иранской книжной ярмарки. В результате теракта 35 человек были убиты, более 50 ранены.